SBOOKS tham gia gian hàng TP. HCM tại Hội sách Frankfurt 2024

Gian hàng TP HCM tại Hội chợ sách Frankfurt 2024 đã chính thức khai mạc vào lúc ngày 16/10/2024. Đây là sự kiện văn hóa xuất bản lớn nhất thế giới với sự tham gia của nhiều quốc gia. Buổi khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Lâm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lưu Xuân Đồng - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt; ông Nguyễn Nguyên, Cục Trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó vụ Trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh và đại diện các nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Gian hàng TP. HCM - Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2024 Tại Hội sách Frankfurt 2024, gian hàng TPHCM do Sở TT&TT chủ trì với các đơn vị: NXB Tổng hợp TPHCM, NXB Trẻ, Công ty cổ phần văn hoá Phương Nam, Công ty cổ phần sách SBOOKS, Công ty cổ phần công nghệ WEWE-Voiz FM. Gian hàng có diện tích 88m2 với gần 450 tựa sách được trưng bày, triển lãm với nhiều thể loại như lịch sử, văn học, du lịch, văn hóa… Gian hàng TPHCM tại Hội sách Frankfurt 2024 với mục tiêu tiếp tục quảng bá hình ảnh của đất nước thông qua các xuất bản phẩm; đồng thời góp phần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giao lưu văn hóa, các hoạt động triển lãm, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác các địa phương và tổ chức quốc tế để phục vụ yêu cầu về phát triển văn hóa đọc. Đoàn công tác trao bảng tượng trưng cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt Lưu Xuân Đồng. (Ảnh: BTC) Một trong những mục tiêu chiến lược của Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2024 là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế. Việt Nam đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Hội chợ Frankfurt để thảo luận về việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), hướng đến việc trở thành khách mời danh dự của hội sách vào năm 2028. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn trao đổi hợp tác với các nước. Trong khuôn khổ lần triển lãm này, đoàn còn đến Ý tham dự Hội nghị đối tác - Hợp tác địa phương Việt Nam – Ý do Đại sứ quán Việt Nam tại Ý tổ chức. Trong đó có đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi, và học tập kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc tại thành phố Bologna, tham quan Hội chợ sách thiếu nhi Bologna (La fiera del libro per ragazzi) là hội chợ sách thiếu nhi chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, được tổ chức kể từ năm 1963. Trong lần tham gia này, gian hàng của SBOOKS có diện tích 28 mét vuông. Trong định hướng phát triển năm 2024-2025, hai mục tiêu quan trọng nhất mà SBOOKS hướng đến chính là xây dựng không gian văn hóa đọc, lan tỏa văn hóa đọc và dịch sách Tiếng Việt sang Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Mỗi cuốn sách được chuyển ngữ tên sách sang tiếng Anh với bìa áo bên ngoài, trưng bày trên kệ riêng của gian hàng SBOOKS, và có phần giới thiệu tiếng Anh để giới thiệu với những nhà xuất bản, phát hành trên toàn thế giới. Nhiều tựa sách được SBOOKS tuyển chọn tham gia Hội chợ sách Frankfurt 2024: Mưu lược gia của dịch giả, soạn giả Dương Thu Ái, Đạo kinh doanh (Top 10 sách doanh nhân đáng đọc năm 2023) và Làm chủ số phận (Top 10 sách doanh nhân đáng đọc năm 2024), bộ Tư duy ngược và Tư duy mở với thành tích 500.000 phát hành tại thị trường Việt Nam do Nhà sáng lập SBOOKS chấp bút. Ngoài ra, có những cuốn sách khác rất đáng để lan tỏa như bộ Hồ Sơ Lửa của Nhà văn, nhà báo Lại Văn Long, bộ Cốt cách phụ nữ (Tâm kế phụ nữ, Hãy yêu bằng lý trí) của TS Vũ Bích Ngọc, cuốn Nhà cố vấn khởi nghiệp do Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam thực hiện.