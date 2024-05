Say tình mật ngọt của thư ký trẻ, giám đốc già mất chức còn tán gia bại sản

Rồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã. Chồng xin tôi ký giấy bán nhà, rút hết số tiền bấy lâu nay vợ chồng dành dụm để dưỡng già cho chồng bồi hoàn công quỹ. Nếu không trả được nợ cho công ty, chồng khó tránh khỏi việc liên quan đến pháp luật, mặc dù hiện nay anh đã buộc phải rời ghế giám đốc.

Lý do chồng nhận cái kết thảm này do say tình mật ngọt rót tai của cô thư ký trẻ, cô hứa hẹn sẽ làm bồ nhí thuỷ chung, sẽ “chiều chuộng” chồng tôi suốt cuộc đời này. Đổi lại chồng lệnh cho kế toán sửa sổ sách, rút tiền công ăn chơi tới bến cùng bồ trẻ, lại còn thưởng cho nhân tình một căn hộ chung cư cao cấp để cô tận tâm “phục vụ” giám đốc…

Nếu nghe lời chồng thì rồi đây vợ chồng tôi ăn đâu, ở đâu? Không lẽ bây giờ cả hai đã bước đến gần cuối con dốc bên kia cuộc đời, lại tay trắng sống nhờ vào các con, các cháu?





Theo Tiền Phong