Say rượu, bị yêu cầu kiểm tra, tài xế cầm gậy lao vào tấn công CSGT

Ngày 26/5, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đường Bình Nguyên (SN 1980, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào khoảng 21h15 tối 19/5, tổ công tác gồm cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lãng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km14+200 Quốc lộ 4A (thuộc Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng).