Saxophone Trần Mạnh Tuấn phục hồi thần kỳ, chơi nhạc trong ngày giỗ Trịnh

Trần Mạnh Tuấn chơi "Diễm Xưa" - người đệm đàn guitar là nhạc sĩ Tấn Sơn.

Tại ngày giỗ Trịnh, nhiều người đã chia sẻ niềm vui với sự phục hồi sức khỏe thần kỳ của Trần Mạnh Tuấn. Để đáp lại sự quan tâm chia sẻ, Trần Mạnh Tuấn đã chơi 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Diễm Xưa và Nhớ Mùa Thu Hà Nội.

Những người có mặt tại đây đã lặng người đi bởi tiếng kèn của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn. “Âm nhạc đã gắn với suốt cuộc đời tôi nên dù bạo bệnh, tôi vẫn tìm đến âm nhạc như một sự cứu cánh cho cuộc sống. Và âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng là một phần trong đó” - Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Theo Tiền Phong