Saxophone Trần Mạnh Tuấn ngồi xe lăn khóc tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Phú Quang có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thời gian nhạc sĩ Phú Quang phải nằm trên giường bệnh ở giai đoạn cuối cuộc đời thì nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng phải điều trị phục hồi sau cơn đột quỵ.

Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang đã để lại khung trời trống vắng trong trái tim nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Nỗi niềm đau xót nhân lên khi anh không thể ra Hà Nội tiễn biệt nhạc sĩ hằng yêu mến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trần Mạnh Tuấn trình diễn saxophone ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông" (Nguồn: Trần Mạnh Tuấn)

"Mấy hôm nay cháu đã khóc rất nhiều khi biết không thể bay ra tiễn chú. Vì vẫn phải ngồi xe lăn và để an toàn cho sức khỏe nên các bác sĩ khuyên Trần Mạnh Tuấn không nên bay vì lo áp suất trên cao.