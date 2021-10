'Savage' của aespa thành công là vậy nhưng vẫn có 1 câu hát gây tranh cãi không hồi kết: Cả người Hàn lẫn người nước ngoài nghe xong đều phải rùng mình

- "Dịch sang tiếng Hàn thì nó sẽ có nghĩa là "Ô kìa, mày không biết tao là một đứa con gái xấu xa sao?" kiểu vậy đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ..... Phải làm gì với mấy cái lời bài hát kiểu này đây..."

- "Cũng không thể trách người nước ngoài được, thật ra thì kể cả có viết bằng tiếng Hàn thì bản thân cái lời bài hát đó vẫn nghe rất khó chịu. "Mày có biết tao rất tàn bạo không?"... Ah điên mất ㅋㅋㅋㅋ"

- "Bản thân việc tự gọi mình là "savage" cũng đã nổi da gà rồi. Nếu là những người có hình tượng chị đại thì không sao, nhưng ở đây là một nhóm nhạc Kpop với ngoại hình xinh xắn đáng yêu, lại vừa thành người lớn chưa được bao lâu, thế nên mới bị người ta cười vào mặt đấy"

- "Lời bài hát nghe sến rện đã đành nhưng ngữ điệu và cách phát âm của họ cũng khó chịu không kém ㅠㅠ Đặc biệt là phần "gosh".... Vì SM yêu cầu phải hát như vậy nên cũng không trách Winter được, nhưng tôi thực sự rất xấu hổ khi thấy bài này được phát trên sóng truyền hình Mỹ đấy..."

- "Đã "Don't you know I'm a savage?" rồi lại còn "Oh my gosh!". Nghe xấu hổ với người nước ngoài thật sự..."

- "Màu nhạc của SM hoàn toàn không hợp với thị trường Mỹ đâu ㅠ"

- "Hóa ra không phải chỉ có mình tôi cảm thấy khó chịu ㅋㅋㅋ Vừa nghe xong tôi đã nghĩ kiểu gì người nước ngoài cũng sẽ ghét lắm đây"

- "Thì toàn bộ lời bài hát của SM vốn đều quái dị như vậy mà...."

- "Thật ra thì ngay cả người Hàn nghe xong cũng chỉ thấy mắc cười thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đặc biệt là khi aespa còn chẳng có cái thần thái "savage" đúng nghĩa cơ..."

Bạn nghĩ gì về những tranh cãi xung quanh câu hát "Oh my gosh! Don't you know I'm a savage?" của Wintertrong ca khúc "Savage" của aespa?