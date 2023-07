Sau vụ xả súng, khách sạn của tuyển nữ New Zealand bị phóng hỏa

Theo tờ The New Zealand Herald, tuyển nữ New Zealand (đội bóng đã thắng trận mở màn trong ngày ra quân với tỷ số 1-0 trước Na Uy) đã được sơ tán qua một cầu thang trước khi được đưa đến một nhà hàng tư nhân gần đó.

Sau đó, toàn đội phải đợi xác nhận của các cơ quan chức năng mọi chuyện đã an toàn mới được trở về lại khách sạn của mình.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá New Zealand thông báo: "Liên đoàn bóng đá New Zealand xác nhận rằng tuyển nữ quốc gia đã tạm thời được sơ tán khỏi khách sạn Pullman (nơi đội bóng của lưu trú khi tham dự World Cup 2023) do hỏa hoạn. Tất cả các cầu thủ và nhân viên đều an toàn sau vụ việc".