Sau vụ tấn công ở Đắk Lắk, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng đã có các phương án phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Chúng tôi sẽ không để thí sinh nào vì lo lắng, mất an ninh mà không đến điểm thi và tạo điều kiện cho tất cả các em đều tham gia kỳ thi quan trọng này", ông Khoa nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an đã có phương án đảm bảo an ninh trong quá trình diễn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lường trước vấn đề tâm lý với học sinh, nhất là tâm lý học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương tham mưu để cấp ủy tổ chức động viên, ổn định tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia kỳ thi.

"Theo phản ánh từ công an các địa phương, đến thời điểm này, chưa có gì đáng ngại về an ninh trật tự liên quan vụ tấn công trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin", Đại tá Lương nhấn mạnh.