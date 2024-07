Sau vụ tai nạn ở Hoài Đức, nỗi lo người nghiện ôm vô lăng

Chiếc xe do tài xế dương tính với ma túy điều khiển gây tai nạn làm 4 mẹ con tử vong tại chỗ hôm 16/7. Ảnh: Đình Hiếu

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, tăng 1.665 vụ (15,58%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 3,81% các vụ tai nạn có nguyên nhân do sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn và 0,18% các vụ tai nạn do sử dụng ma túy, chất gây nghiện. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 2.136.205 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy.