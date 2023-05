Sau vụ tai nạn bắt ngao, phụ huynh đồng loạt hủy lịch dã ngoại nơi có nước

Lớp con chị T. hủy kế hoạch dã ngoại cách đây 1 tuần. Lý do không liên quan tới tai nạn bắt ngao mà vì thời tiết quá nắng nóng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lấy ý kiến tập thể lớp và quyết định cho các con đi nhà hàng. Cô giáo và các con tự thiết kế một chương trình team building rất thú vị.

Tôi nghĩ hoạt động như vậy sẽ ý nghĩa và vui không kém gì cho các con đi chơi ngoài trời, lại ít rủi ro liên quan tới sức khỏe", chị T. chia sẻ quan điểm.

Liên quan tới tai nạn trải nghiệm bắt ngao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy cũng như phong trào tổ chức dã ngoại cuối năm cho học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết Sở từng có nhiều văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh trong việc tổ chức dã ngoại.

Khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các trường trực thuộc, các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm.

Sở cũng khuyến cáo các đơn vị không nên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại mang tính tự phát.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ban hành công văn số 1123/SGD&ĐT-CTTT-KHCN về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông phòng, chống tai nạn thương tích và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Theo đó, nhà trường chỉ được tổ chức các hoạt động ngoại khóa khi có sự thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh, gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT trước ít nhất 7 ngày tổ chức hoạt động và được cấp quản lý trực tiếp đồng ý.