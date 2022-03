Sau vụ chìm canô làm 17 người chết: Giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sau vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại, Quảng Nam đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển.