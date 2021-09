Sau tuổi 30, nên kiêng thực phẩm gì để khỏe đẹp

Khi chúng ta già đi, cơ thể không chuyển hóa rượu hiệu quả và cảm giác thèm ăn vặt khi say trở nên khó bỏ. Chuyên gia dinh dưỡng Martha McKittrick (chuyên gia dinh dưỡng với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn giảm cân tại New York, Mỹ) cảnh báo: "Sau tuổi 30, bạn sẽ thấy ngày càng khó để có được một đêm ngon giấc khi đang có chất cồn trong cơ thể. Mặc dù bạn vẫn có thể ngủ một giấc ra trò ở độ tuổi 20 thì sau 30 tuổi, điều đó không còn đúng nữa. Đêm mất ngủ dẫn đến cảm giác thèm carb và đường nên dễ khiến bạn tăng cân nhanh hơn. Chưa kể, chất cồn trong rượu hút độ ẩm ra khỏi làn da, nguy cơ hình thành nếp nhăn cũng rõ rệt hơn".

Cà phê đá

Uống cà phê đá bằng ống hút - cách mà hầu hết chúng ta vẫn thường uống hàng ngày - được coi là tác nhân gây lão hóa da kép. Nguyên nhân bởi caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, cắt giảm thời gian trẻ hóa và làm lão hóa da sớm. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chuyển động lặp đi lặp lại trên khuôn mặt, chẳng hạn như nhấm nháp thức uống bằng ống hút, có thể gây ra nếp nhăn. Thay vì uống cà phê đá hàng ngày với ống hút, bạn hãy thử nhâm nhi trà xanh nóng, có thể ngăn ngừa nếp nhăn bằng cách chống viêm và cải thiện độ đàn hồi của da.

Caffein có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ

Đồ ăn nhẹ không đường

Nếu bạn có vòng eo đồ sộ hơn kể từ khi bước sang tuổi 30, đó có thể là dấu hiệu cho thấy gan của bạn không hoạt động tối ưu. Bạn có thể đau khổ, bế tắc vì đồ ăn nhẹ của mình toàn là dạng không đường hoặc có vị mặn, không hề ngọt. Thực tế, bạn cần tránh tất cả những loại đồ ăn nhẹ kiểu này vì chúng có chứa chất làm ngọt nhân tạo. Để bắt đầu thói quen sống lành mạnh hơn hãy ném bỏ những loại đồ ăn nhẹ như kẹo cao su không đường đi nhé!

Nên tránh thực phẩm có chứa chất làm ngọt nhân tạo