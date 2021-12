Sau triển lãm Van Gogh, sẽ là Frida Kahlo

Ảnh: Michael Browsilow.

Các tác phẩm có mặt tại triển lãm "Frida: Immersive Dream" bao gồm: "The Waged Deer" (Chú nai bị thương), "The Two Fridas" (Hai Fridas), và "Diego and I" (Diego và tôi) - đây là tác phẩm đã bán được với giá 34,9 triệu USD (gần 800 tỷ VND) trong một buổi đấu giá của Sotheby's, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất của một người nghệ sĩ đến từ Mỹ Latin.

Triển lãm “Frida: Immersive Dream” sẽ khai mạc tại Tòa nhà Germania Club Building (Chicago) vào ngày 24/2/2022 và dự kiến kéo dài đến 28/5/2022. Trong thời gian này, trải nghiệm dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật của Kahlo còn được trưng bày bổ sung tại một số thành phố khác của Mỹ như Boston, Dallas, Houston, Denver, Toronto và Los Angeles. Vé vào cửa của triển lãm hiện cũng đang được bán với giá bắt đầu từ 39,99 USD (gần 1 triệu VND).