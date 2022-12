Sau tiếng Nhật, Phương Anh 'bắn' tiếng Pháp tại Miss International

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phương Anh trò chuyện bằng tiếng Pháp với bạn thi.

Được biết, bên cạnh khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát với IELTS 8.0, Phương Anh còn sở hữu thành tích học tập đáng nể với bộ môn tiếng Pháp.

Cô từng đoạt giải nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Ngoài ra, Phương Anh còn có chứng chỉ DALF C1 tiếng Pháp, tương đương IELTS 8.0.