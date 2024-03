Sau tai nạn ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cần bắt buộc ô tô trang bị vật cảnh báo?

Liên quan đến vụ tai nạn tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn, độc giả Huỳnh Phát cho rằng, điều khiển ô tô trên cao tốc chỉ có hai làn xe thì rất nguy hiểm nếu có một xe bị hỏng, đỗ ở ven đường mà thiếu vật cảnh báo. Các tài xế khác khó xử lý, dẫn đến va chạm.

Còn một độc giả khác chia sẻ, tại Pháp bắt buộc trang bị trên ô tô thiết bị cảnh báo. Thiết bị cảnh báo có một khung bằng nhựa cứng và có thể xếp gọn, khi mở ra là khối hình tam giác cao khoảng 50cm, được sơn phản quang trên đỉnh có đèn led nhấp nháy.

"Nếu ô tô hỏng đột ngột, tài xế phải đặt khung tam giác này cách sau xe ít nhất là 50m. Tôi cho rằng chúng ta cần nghiên cứu để bắt buộc trang bị vật cảnh báo trên ô tô", vị độc giả đóng góp ý kiến.

Vật cảnh báo có hình tam giác, được gắn phản quang (Ảnh: Internet)

Cũng liên quan đến các biện pháp an toàn khi ô tô gặp sự cố giữa đường, Trung tá Phạm Văn Chiến- Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, về nguyên tắc an toàn, nếu xe đang đi trên đường gặp sự cố, tài xế cần bật đèn khẩn cấp. Sau đó, tài xế ra khỏi xe để tìm vị trí đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo, vật cảnh báo.