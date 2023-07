Sau ồn ào với nữ MC, Thương Tín đi diễn và được khán giả bỏ tiền vào áo

Your browser does not support the video tag.

Thương Tín đi diễn tại Gia Lai sau ồn ào bị nữ MC giật tiền.

Tô Hiếu cũng tiết lộ Thương Tín được rất nhiều bà con tặng tiền. Nhiều người thậm chí còn nhét hẳn vào áo của ông.

"Khi đang hát, Thương Tín cũng được nhiều khán giả lên tặng bông gắn tiền. Toàn bộ số tiền này Thương Tín được giữ lại hết. MC chương trình chỉ ra cảm ơn và không hề lấy bất cứ thứ gì. Khi xuống sân khấu, Thương Tín còn được nhiều bà con tặng thêm", nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm.

Tô Hiếu cũng chia sẻ tổng số tiền được khán giả tặng anh cũng không nắm rõ vì tất cả Thương Tín đều giữ hết.