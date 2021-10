Sau nổ lớn, đất đá dội xuống, nhiều hộ dân ở Nam Trà My hốt hoảng bỏ chạy

Khoảng 9h sáng 24/10, tại Tắc Pỏ (xã Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam) xảy ra sạt lở, làm sập phần sau của 6 nhà dân. Rất may, người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán bỏ chạy ra ngoài an toàn.

Anh Hà Đức Thịnh (thôn 1, xã Trà Mai) kể, khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra sau thì thấy đất đá đổ xuống. Lập tức anh gọi cả nhà bỏ chạy ra ngoài an toàn.

“Sạt lở làm thủng tường bếp và sập nhà vệ sinh, may mắn cả nhà an toàn. Mấy năm gần đây sau nhà chỉ sạt lở nhỏ, gia đình cũng nhiều lần lên phương án nhưng rất khó khắc phục. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà tôi đều tập trung ra phía trước để đảm bảo an toàn”, anh Thịnh nói.