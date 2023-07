Sau nhiều tai tiếng, bảo hiểm nhân thọ giảm mạnh doanh thu và hợp đồng mới

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ 2022.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 91.535 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bảo hiểm giảm mạnh. (Ảnh: TT)

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 60,5% giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,9%, giảm 21,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,7%, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái.