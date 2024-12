Sau Minh Nhựa, thêm đại gia Hà Nội chi 20 tỷ xe siêu sang Rolls-Royce chạy điện

Thêm một chiếc Rolls-Royce Spectre trị giá 20 tỷ về tay đại gia Hà Nội, sau khi chiếc màu trắng về tay Minh Nhựa và chiếc màu xanh được một đại gia Sài Gòn khác tậu về. Thị trường Việt Nam dần xuất hiện nhiều mẫu xe sang, xe siêu sang chạy hoàn toàn bằng điện sau hai mẫu xe quen thuộc Porsche Taycan và Audi e-tron sedan. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Mercedes-Maybach EQS, Rolls-Royce Spectre hay BMW i7 với giá không dưới 7 tỷ đồng mỗi mẫu xe. Ảnh: Trần Hải Nam Mới đây, thêm một chiếc Rolls-Royce Spectre bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố và đã có biển số Hà Nội. Ước tính, chủ nhân chiếc xe siêu sang chạy điện phải bỏ ra không dưới 20 tỷ đồng để đặt mua. Ngoài ra, theo hình ảnh và thông tin từ hệ thống đấu, biển số xe trúng đấu giá với giá 40 triệu đồng. Hiện tại, Spectre đang có giá khởi điểm từ 18 tỷ đồng tại đại lý phân phối chính hãng và chưa gồm các trang bị mua thêm. Do là xe điện, chủ xe được hưởng chính sách miễn phí trước bạ của nhà nước nên không tốn thêm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ. Ảnh: VietNamNet Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 chiếc Rolls-Royce Spectre có mặt tại Việt Nam. Tất cả xe đều được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng. Chiếc đầu tiên có biển số thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”), đi kèm biển số đấu giá 270 triệu đồng. Ảnh: Khôi Chiếc còn lại của đại gia Sài Gòn có ngoại thất sơn màu xanh rêu giống với chiếc mang biển số Hà Nội. Biển số 51L-698.89 của xe cũng có giá lên tới 145 triệu đồng trên hệ thống đấu giá biển số. Ảnh: VietNamNet Về thiết kế, Spectre là mẫu coupe 2 cửa, cấu hình 2+2 chỗ ngồi giống “đàn anh” Rolls-Royce Wraith và Phantom Coupe. Tuy nhiên, Spectre như một biến thể chạy điện của mẫu Rolls-Royce Wraith, do diện mạo tới cabin đều có sự tương đồng. Kích thước tổng thể dài × rộng × cao của xe lần lượt là 5.453 × 2.080 × 1.559 mm, chiều dài cơ sở 3.210mm cùng trọng lượng lên tới 2.975kg do sử dụng bộ pin lớn. Ảnh: VietNamNet Rolls-Royce Spectre sử dụng 2 động cơ điện với công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Bộ pin lithium-ion 102 kWh giúp xe di chuyển tối đa 530 km. Với khối lượng không tải 2.890 kg nhưng nhờ hiệu năng cao, mẫu coupe siêu sang này vẫn có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây. Khi sử dụng sạc nhanh DC, xe chỉ tốn 34 phút để sạc pin từ 10% lên 80%. Tuy nhiên với bộ sạc dùng nguồn điện tại nhà, có thể thời gian sạc sẽ lâu hơn rất nhiều. Ảnh: Trinity Rental Rolls-Royce cho biết, họ chỉ sản xuất 500 chiếc Spectre trên toàn cầu. Đặc biệt, khách hàng sẽ phải chờ 15 tháng mới được bàn giao xe. Để mua mẫu xe này, hãng xe Anh quốc sẽ kiểm tra kỹ càng về năng lực tài chính của khách hàng, đồng thời họ phải phải cam kết không được bán lại “suất mua xe", nếu không sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn.