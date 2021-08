Sáu mẹo thông thái khi dùng điều hoà giúp tiết kiệm tiền điện trong mùa dịch

Hãy chuyển từ chế độ lạnh "Cool" (hình ảnh biểu thị là bông tuyết) sang chế độ "Dry" (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước). Thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, hạn chế sốc nhiệt vì nhiệt độ phòng sẽ không thấp quá 23 độ C và không dao động lớn với nhiệt độ bên ngoài.

2. Điều hòa kết hợp với quạt

Kết hợp vừa bật điều hòa và quạt trần, hoặc quạt cây khiến người dùng có cảm giác tốn điện hơn. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là một trong những biện pháp đơn giản trong việc vừa làm mát căn phòng, vừa giúp tiết kiệm phần nào công suất điện.

(Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng quạt trần trong khoảng từ 15 - 20 phút đầu khi mới khởi động điều hòa, sau đó nên tắt bớt, vì khi không khí trong phòng đã lạnh thì dùng quạt trần không còn hiệu quả nữa mà còn gây tốn điện.

3. Không để nhiệt độ quá thấp

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 3% tùy vào loại máy và cách sử dụng. Nếu nhiệt độ điều hòa hạ thấp xuống 25 độ C từ mức 26 độ C, điện năng tiêu thụ cũng lớn hơn 1,5 đến 2,5%.