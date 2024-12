Sau màn trả giá 30 tỷ/m2, thêm 22 lô đất đấu giá khách hàng đồng loạt bỏ cuộc

22 lô đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong phiên đấu giá hôm 30/11 đều không tìm được chủ do khách hàng đồng loạt bỏ cuộc. 22 thửa đất (có kí hiệu từ 118 đến 139) lên sàn đấu giá hôm 30/11 có diện tích từ hơn 85-135,7m2. Giá khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2, tương ứng tiền đặt trước gần 91 -143,8 triệu đồng mỗi thửa. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, ít nhất 5 vòng bắt buộc. Bước giá quy định là 5 triệu đồng/m2. Theo một lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai, đến vòng thứ 8, giá cao nhất khoảng 70 triệu đồng/m2, nhưng do khách hàng đồng loạt bỏ cuộc nên các lô đất đấu giá đều không thành công. Cũng theo vị này, việc đấu giá không thành công ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của địa phương. Các lô đất đấu giá tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. Ảnh: Phương Thảo Ghi nhận tại phiên đấu giá này, có khoảng 100 người tham gia, không thấy xuất hiện nhiều nhóm "cò" đất như những phiên trước. Trước giờ lên sàn, nhiều người tham gia đấu giá nhận định sẽ khó có đột biến vì thị trường đất đấu giá hiện nay không sôi động như hồi tháng 8. Không ít người kỳ vọng, mức giá trúng chỉ khoảng 40-50 triệu đồng/m2 là phù hợp với thị trường. Hôm 29/11, phiên đấu giá đất huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gây xôn xao thị trường khi xuất hiện lô đất được trả giá tới 30 tỷ đồng/m2. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, tại vòng đấu thứ 5, một số thửa đất khách hàng trả giá cao bất thường. Cụ thể, khách hàng có tên Phạm Ngọc Tuấn đã trả giá hơn 30 tỷ đồng/m2 cho 3 thửa đất (ký hiệu A12, A13 và C6). Ngoài ra, khách hàng Ngô Văn Dương trả giá hơn 101 triệu đồng/m2 cho 13 thửa đất. Hai khách hàng Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thế Trung trả giá hơn 98 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất… Tuy nhiên, tới vòng thứ 6 (vòng đấu cuối cùng), có 36 thửa đất khách hàng không tiếp tục trả giá, trong đó có khách hàng trả giá hơn 30 tỷ đồng/m2. Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, huyện sẽ báo cáo vấn đề này với cơ quan chức năng, cũng như đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức đấu giá lại những lô chưa thành công hôm 29/11.