Sau ly hôn gặp lại tình đầu, tôi ảo tưởng hạnh phúc rồi đau đớn với sự thật

Những ngày tháng sau đó, nỗi bất mãn dâng trào trong lòng khiến tôi chẳng mấy do dự khi đồng ý lấy một người khác theo sự sắp đặt của bố mẹ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đã không phải C. thì ai cũng như nhau cả. Tôi cũng muốn trả thù anh vì thái độ lạnh nhạt, thờ ơ khi chia tay tôi. Thêm nữa, tôi cảm thấy hôn nhân là việc quan trọng của cuộc đời mà mình không thể tự quyết thì miễn bố mẹ hài lòng là được, tôi không quan tâm.

Tôi thực sự thất vọng và bất lực trước sự chán chường và tiêu cực của C., tình cảm của hai đứa cứ thế rạn nứt không thể hàn gắn. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận chia tay.

Trong khoảng thời gian tìm kiếm tình yêu mới, tôi gặp lại C. Cảm xúc và kỷ niệm cũ ùa về, tôi không thể khống chế được tâm tình, ngày đêm ấp ủ hy vọng hàn gắn. C. cũng rất tốt với tôi, luôn an ủi và động viên khi tôi mệt mỏi, đau khổ. Song, anh không bao giờ đề cập đến chuyện nối lại tình xưa hay sẽ lấy tôi làm vợ, bù đắp những ngày chia cách.

Nhẫn nhịn một khoảng thời gian, tôi không chịu được liền hỏi thẳng ý định của C. Nào ngờ, C. thẳng thắn nói anh vẫn có tình cảm với tôi nhưng bị dằn vặt, ám ảnh với chuyện tôi đã có một đời chồng.

Tôi thực sự không hiểu, thời đại nào rồi mà C. lại có thành kiến với người đã ly hôn chứ? C. từng là tình yêu lớn nhất của tôi nhưng thái độ ấy của anh khiến tôi đau lòng vô cùng. Liệu chuyện tình cũ của tôi có cơ hội mới, hay tất cả chỉ là ảo mộng hạnh phúc của chính tôi?

