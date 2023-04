Sau lùm xùm, sinh viên sẽ được cấp lại chứng chỉ Aptis mới

Bộ GD&ĐT vừa ra công văn yêu cầu trường Đại học Tôn Đức Thắng chấp nhận chứng chỉ Aptis do Hội đồng Anh cấp từ ngày 11/11 đến 22/12/2022.

Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh, Hội đồng Anh đã cam kết cấp thêm chứng chỉ cho những thí sinh đã thi và có chứng chỉ Aptis trong khoảng thời gian trên.

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate" (tạm dịch: Aptis có giá trị như chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL).

Ngay sau khi được yêu cầu, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đồng ý công nhận chứng chỉ Aptis mẫu cũ của hơn 700 sinh viên, với điều kiện kèm theo chứng chỉ tương đương của Hội đồng Anh.