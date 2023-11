Sau lần đến nhà chị đồng nghiệp, tôi bỗng yêu chồng tha thiết

Tôi vẫn hay than vãn vì chồng mình không có chí tiến thủ. Lớn hơn tôi 10 tuổi, thay vì lao ra xã hội kiếm tiền, anh lại an phận thủ thường ở một công ty với mức lương dao động trên dưới 10 triệu đồng. Cũng may bố mẹ chồng tôi giàu có nên cho chúng tôi mảnh đất, nếu không chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới ra ở riêng được.

Để có cuộc sống dư dả, tôi là người phải kiếm tiền nhiều hơn chồng. Ngoài làm ở công ty, tôi nhận thêm việc về làm ngoài giờ. Cuối tuần, tôi cũng vùi đầu vào công việc. Còn chồng tôi vẫn thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa, đạp xe đi dạo khắp xóm; khi có con thì đưa con đi chơi, về ngoại, về nội. Anh nói tôi đừng nên quá lệ thuộc vào đồng tiền, đừng để đồng tiền làm chủ cuộc sống và tinh thần của mình. Nhưng tôi không nghe, còn cho rằng chồng kém cỏi nên mới có tư duy thụt lùi đó. Sự chán nản tích tụ trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, ngày càng sâu nên tôi thấy mình chẳng còn chút hứng thú nào với anh nữa.