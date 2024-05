Sau kỳ nghỉ lễ, lái xe trở lại thành phố cách nào để tránh gặp cảnh tắc đường?

Cũng giống như việc kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi xa, bạn cần “soi” qua các chi tiết như: Lốp xe, phanh, ắc quy, nước làm mát động cơ, nước rửa kính, đèn xe,... nhằm đảm bảo chiếc xe của bạn đang có trạng thái tốt nhất.

Ngoài ra, bạn cũng nên đổ đầy bình nhiên liệu hoặc sạc đầy pin (với xe điện) trước khi trở lại thành phố để sẵn sàng đối phó với tình huống không may kẹt xe nhiều giờ.

Đảm bảo khoảng cách với xe trước, không phanh gấp

Dù muốn hay không thì lộ trình trở lại thành phố sau những dịp lễ tết không thể tránh khỏi cảnh ùn ứ, thậm chí tắc đường nhiều giờ. Khi đó, khoảng cách giữa các xe thường bị thu hẹp lại, dòng xe sẽ nhích từng chút khiến lái xe rất sốt ruột.

Trong khi đang di chuyển, xe phía trước có thể phanh gấp bất cứ lúc nào và nếu không chú ý, bạn rất dễ đâm vào. Khi đó, lỗi sai hoàn toàn thuộc về bạn khi đã không giữ khoảng cách an toàn. Do vậy, hãy giữ khoảng cách hợp lý và an toàn với xe phía trước để không bị động trước mọi tình huống.

Ngược lại, khi đi đường tắc, bạn cũng nên hạn chế tối đa việc đạp ga rồi phanh gấp, dễ khiến xe phía sau đâm phải. Dù có thể không phải lỗi do mình nhưng chắc chắn sẽ rất mất thời gian để giải quyết.