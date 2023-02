Sau kỷ lục tỷ USD, vì sao xuất khẩu cá tra sang Mỹ chỉ còn 10 triệu USD tháng 1?

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2023, xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 83,6 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều giảm hai con số, trong đó, thị trường Mỹ ghi nhận mức giảm sâu nhất.

VASEP cho hay, tất cả các thông số chính về xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ trong tháng 1 vừa qua đều ở mức âm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu giảm 76% so với cùng kỳ năm trước và giảm 44% so với tháng 12/2022; giá trị xuất khẩu chỉ đạt 9,84 triệu USD, giảm 40%; giá trung bình xuất khẩu cá tra sang thị trường này còn 2,97 USD/kg, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022.