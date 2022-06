Sau kiểm toán, chủ hãng kem Tràng Tiền lỗ thêm 390 tỷ

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (tên cũ Ocean Hospitality, mã chứng khoán: OCH) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đáng chú ý, báo cáo này ghi nhận thay đổi lớn ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm vừa qua.

Cụ thể, năm 2021, One Capital Hospitality ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 476,54 tỷ đồng, lỗ thêm 390,7 tỷ đồng so với báo cáo mà công ty tự lập trước đó là 77 tỷ đồng. Mức lợi nhuận sau thuế của One Capital Hospitality ghi nhận trong năm 2021 giảm mạnh so với mức lãi 271 tỷ năm 2020. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất mà chủ hãng kem Tràng Tiền ghi nhận kể từ năm 2015 đến nay.

Giá vốn hàng bán của One Capital Hospitality trong năm 2021 tăng thêm 102,7 tỷ đồng lên 404,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 289 tỷ đồng, lên 402,69 tỷ đồng...

One Capital Hospitality lý giải sự chênh lệch này do công ty mẹ đã trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport, dẫn đến chỉ tiêu giá vốn hợp nhất tăng trên 102,7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Còn khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 289 tỷ đồng sau kiểm toán chủ yếu là do công ty mẹ và các công ty con thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.