Sau khi tham dự phiên tòa chồng kiện vợ cũ, Phan Như Thảo nói gì?

Sau khi ly hôn, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy vướng vào vụ kiện tụng tranh chấp khối tài sản lên tới hơn 276 tỷ đồng. Đến nay, vụ kiện đã kéo dài hơn 13 năm nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Sáng 18/9, TAND TP. HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy).



Đại gia Đức An và Phan Như Thảo hiện là vợ chồng hợp pháp.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử, đại gia Đức An đã vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện hợp pháp. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo cũng tham dự phiên tòa. Cô nhấn mạnh về mục đích ông Đức An tranh chấp tài sản với vợ cũ: