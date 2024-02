Sau khi tắt bếp từ, nếu rút điện ngay thì bạn đang làm sai: Tưởng an toàn nhưng lại dễ châm ngòi cháy nổ

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Trên thực tế, khi bạn để bếp ở chế độ OFF, nó không được đốt nóng nên chỉ tiêu thị một lượng điện năng rất nhỏ. Do đó chỉ tốn khoảng vài phút để bếp tắt mà thôi. Do đó, để sử dụng bếp tốt hơn, sau khi sử dụng xong, bạn nên nhấn nút OFF và chờ 30 phút sau mới rút nguồn điện.

Ngoài ra, bạn cũng không nên để nguyên nguồn điện sau khi tắt bếp dù bếp đã nguội để đảm bảo an toàn không rò rỉ nguồn điện trong gia đình, và tránh gây nguy hiểm cho trẻ em.

Ngoài ra, khi sử dụng bếp từ, bạn còn cần ghi nhớ những điều sau:

1. Thường xuyên vệ sinh bếp