Sau khi kết hôn, chồng đưa cho tôi 30 triệu/tháng nhưng lại ở riêng, khi biết lý do tôi choáng váng đứng không vững

Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh đưa cho tôi 30 triệu nói rằng: "Đây là tiền lương hàng tháng của anh, em cầm lấy mà chi tiêu trong nhà hay muốn mua sắm gì thì mua, không phải lo nghĩ, nếu hết bảo anh sẽ đưa thêm". Tôi vui lắm, không ngờ chồng lại thoáng và cho tôi chủ động tiền nong thoải mái như thế. Tôi thầm cảm ơn ông Trời đã cho tôi được người chồng tâm lý như vậy.

Tối đến đi ngủ, tôi diện một bộ váy quyến rũ với hi vọng chúng tôi sẽ có đêm tân hôn ngọt ngào. Nhưng anh vẫn y như ngày đầu, không chịu về ngủ chung phòng với tôi vì lý do công việc. Cứ thế, hai tháng trôi qua, tôi buồn bã không hiểu vì lý do gì mà chồng vẫn lạnh nhạt như thế.