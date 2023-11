Sau khi bị khởi tố, vợ đại gia Nguyễn Đỗ Lăng liên tục bán ra cổ phiếu

Trước đó, bà Dung đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu CSC nhưng không bán hết được số lượng cổ phiếu như đã đăng ký. Lý do được đưa ra là điều kiện thị trường chưa phù hợp. Sau giao dịch, sở hữu của vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng tại Cotana giảm từ 5,13 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 16,44%) xuống còn 4,15 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 13,31% vốn điều lệ).

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Mai Dung, ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng 3 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối tháng 6 trong vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán. Vụ việc này xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC - mã chứng khoán: APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán: API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ). Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Sau vụ việc trên, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái APEC đã đồng loạt lãnh đạo, Chứng khoán APEC cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đỗ Lăng. Mặc dù vậy, tại Cotana, ông Lăng vẫn làm Phó chủ tịch HĐQT.