Sau ‘hot trend’, thủ phủ măng cụt rơi vào cảnh mất mùa

Nắng nóng kéo dài khiến cây măng cụt không thể ra hoa và kết trái nhiều, dẫn đến sản lượng quả đạt thấp. Đồng thời, việc trước đó nhiều nhà vườn bán trái măng cụt non để làm món gỏi gà cũng có thể đã gây ảnh hưởng tới vụ thu hoạch này.

Nhiều nhà vườn khác cũng cho hay vụ trái cây nói chung và măng cụt nói riêng năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

Theo chị Thu, số trái măng cụt năm nay giảm đáng kể so với những năm trước, dù cây vẫn được chăm sóc đầy đủ. Nhiều khả năng, vụ thu hoạch này măng cụt nhà chị mất mùa.

Hiện nay, nhiều nhà vườn mỗi ngày chỉ thu hoạch được vài kg trái cây.

Còn ông Trần Văn Viễn - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, TP. Thuận An) - cho biết hợp tác xã có 21ha trồng măng cụt, mỗi năm thu hoạch khoảng 30 tấn quả cung ứng thị trường trong và ngoài nước.

Khu vực trồng măng cụt của hợp tác xã tập trung chủ yếu ở các phường Lái Thiêu, Hưng Định, Bình Nhâm và xã An Sơn (đều thuộc TP. Thuận An) với diện tích khoảng 600ha, chiếm hơn một nửa tổng diện tích vườn cây ăn trái của toàn thành phố.

Nhưng năm nay, sản lượng măng cụt giảm mạnh, khoảng 80% so với năm trước, nên không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.