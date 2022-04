Sau đợt nắng nóng, miền Bắc lại đón gió mùa đông bắc vào cuối tuần

Các tỉnh Bắc Bộ từ 30/4 đến 1/5 mưa rào và dông, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng 1/5). Ngày 1/5, trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh. Từ 2/5 đến 3/5, trời ít mưa, trong đó ngày 3/5 trời nắng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày 30/4 ít mưa ở phía Bắc, ngày nắng; phía Nam mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 1- 3/5 mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30/4 đến 3/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối); Tây Nguyên ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.