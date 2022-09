Sau cú sốc chứng khoán, đại dịch, làm gì để chữa mất ngủ?

Đặc biệt, lạm dụng thuốc an thần có thể khiến nguy cơ tai biến mạch máu não tăng cao so với người không lệ thuộc thuốc. Tỷ lệ tử vong ở người nhồi máu cơ tim dùng thuốc an thần trước đó cũng cao hơn người không hoặc ít khi dùng thuốc ngủ.

Còn theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM, hiện tượng mất ngủ có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Mất ngủ vài hôm không đáng lo nhưng mất ngủ lâu dài lại rất nguy hiểm.

Bệnh mất ngủ có nhiều nguy cơ trở thành mãn tính khi đi kèm với các trạng thái tâm lý khác như: Sang chấn tâm lý (stress) kéo dài do công việc, học hành căng thẳng, xung đột trong gia đình, tức giận, lo âu, trầm cảm, nghiện rượu, tâm thần, tuổi tác.