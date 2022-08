Sau cơn 'sốt nóng', giá nhà ở New Zealand liên tục lao dốc

Công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic New Zealand vừa biết, giá nhà ở nước này đã giảm 2,5% trong quý vừa qua tính đến tháng 7. Đây là mức giảm theo quý lớn nhất kể từ tháng 10/2008 khi nền kinh tế bị suy thoái do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Giá nhà ở New Zealand đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 7 với mức giảm 0,9% so với tháng 6. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, giá nhà tại New Zealand vẫn tăng 9,5%, song là mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Sau khi tăng mạnh vào năm ngoái trong bối cảnh chi phí đi vay thấp kỷ lục, giá nhà đất tại New Zealand đang lao dốc không phanh khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng trung ương nước này dự kiến sẽ tăng lãi suất chuẩn của nước này thêm 0,5% vào cuối tháng này, gây thêm áp lực cho lãi suất các khoản vay mua nhà.