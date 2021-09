Sau 'cơn giông bão' với Australia, Pháp liên tiếp ký hợp đồng vũ khí triệu USD với các nước châu Âu

(CATP) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm quý III/2021, lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Do đó nhiều DN, hiệp hội ngành nghề đã và đang tìm cách giải bài toán làm thế nào để người lao động có thể quay trở lại thành phố làm việc.