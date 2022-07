Sáu câu hỏi bạn cần giải quyết trước khi tậu một chiếc xe mới

1. Tìm hiểu về hệ thống an toàn của xe



Điều đầu tiên cần chú ý chính là hệ thống an toàn được trang bị cho ô tô. Mặc dù đây được coi là phần quan trọng vì chúng giúp giảm thiểu rủi ro khi gặp sự cố, nhưng đôi khi hệ thống an toàn lại không được đưa vào làm thiết bị tiêu chuẩn.



Các nhà sản xuất ô tô cũng thường đặt tên khác nhau cho hệ thống an toàn của xe. Ví dụ, với Audi, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (Pre Sense Font), trong khi đó Volvo lại đặt tên là công nghệ phanh tự động City Safety.

Công nghệ phanh tự động City Safety của nhà Volvo (Ảnh: Volvo Sài Gòn)

Vì vậy, trước khi mua xe mới cần tìm hiểu kỹ lưỡng về tính năng an toàn của các mẫu xe. Trong trường hợp, các hãng xe có thêm gói tùy chọn cho hệ thống an toàn, bạn cũng cần nghiên cứu để lựa chọn được đúng những tính năng cần thiết.

Hãy đặt ra một vài câu hỏi như “Xe có phanh khẩn cấp tự động không?”, hay “Những loại cảnh báo nào sẽ hiện ra nếu bật đèn xi nhan khi xe đang ở trong điểm mù?”, và “Có thể tùy chỉnh độ nhạy của các hệ thống này không?”,...



2. Nhiên liệu xe sử dụng

Khi mua xe mới, đừng chỉ quan tâm đến giá thành của xe, hãy tính toán đến khoản chi phí vận hành trong suốt quá trình sử dụng xe. Có thể thấy, các loại xe điện và xe hybrid có giá bán cao hơn những xe chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, các dòng này lại được cho rằng tốn ít chi phí vận hành hơn, đặc biệt là trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao chóng mặt.