Sau cắt yết hầu, Lynk Lee sắp cho 'bay' thêm 1 điểm trên mặt

Gần 2 năm qua, Lynk Lee từng bước thực hiện những cuộc phẫu thuật cần thiết, tiêm hormone… để hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Sau khi tốn 30 triệu cắt yết hầu để thật sự nữ tính, xinh đẹp, bất chấp việc này có thể khiến Lynk Lee từ bỏ sự nghiệp ca hát vĩnh viễn, mới đây người đẹp chuyển giới tiếp tục cân nhắc việc tẩy nốt ruồi là đặc điểm nhận dạng trên mặt.