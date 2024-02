Sau bữa cơm ở nhà bạn thân, tôi hoảng hốt, không còn dám chê bai chồng mình nữa

Tôi có cô bạn thân tên Xuyên. Mỗi lần nghe tôi than vãn về chồng mình, cô ấy lại khuyên tôi nên trân trọng anh. Xuyên còn nói không phải dễ tìm được một người đàn ông tốt như vậy đâu, nên tôi đừng chê bai, so sánh, mất rồi là hối hận không kịp. Tôi lại so bì chồng mình với chồng Xuyên. Chồng của bạn thân tôi làm giám đốc công ty tư nhân, lương tháng cao ngất ngưởng. Xuyên giàu có, mặc đồ hiệu, đi du lịch, ăn uống nhà hàng. Ngày lễ còn được chồng tặng quà, khoe lên mạng xã hội. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa thầm ghen tỵ với cuộc hôn nhân mà Xuyên đang có.