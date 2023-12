Sau bữa ăn tiền triệu ở nhà hàng, tôi bàng hoàng với câu nói của bạn trai

Bạn trai tôi đang làm ở ngân hàng tư nhân, lương tháng khá cao và ổn định. Tuy nhiên, tính anh ấy không mấy xởi lởi, thậm chí có thể dùng 2 từ keo kiệt. Tôi công tác ở miền Nam, anh ấy làm việc ở miền Trung, khoảng cách địa lý xa xôi nên cũng ít gặp nhau. Vào những dịp lễ quan trọng như kỉ niệm 2 năm yêu nhau, ngày sinh nhật của đối phương, tôi đều tự đặt vé máy bay về thăm anh. Còn bạn trai luôn lấy lý do để không phải đi xa, khi thì vì công việc, khi là do đang bệnh cảm, khi lại vì bố mẹ đau ốm. Sau đó, tôi vô tình nghe được, lý do chính là vì anh ấy không muốn bỏ tiền để đi máy bay vào thăm tôi.