Sau bị phạt, Tuấn Hưng còn được phép hát ở ban công?

"Nếu họ muốn tiếp tục biểu diễn, phải tiến hành xin phép cơ quan quản lý văn hoá. Nếu được cấp phép, phía quận sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng để đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn cho buổi biểu diễn", vị này nói.



Tuy nhiên, theo vị này, nếu tiếp tục biểu diễn ở ban công căn nhà trên phố Hàng Khay, sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về an ninh, an toàn cho người đến xem. Ngay phía ca sĩ Tuấn Hưng khi làm việc với quận cũng cho biết, không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem, bởi live show diễn ra vào dịp phố đi bộ đang hoạt động, ngoài người hâm mộ còn có thêm du khách đến với phố đi bộ.





"Nếu ca sĩ Tuấn Hưng muốn tiếp tục biểu diễn ở ban công sẽ phải xin phép cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan quản lý văn hoá là Sở VHTT Hà Nội, phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Nhưng ở ban công thì tiềm ẩn nhiều vấn đề. Sẽ rất khó để được cấp phép. Ca sĩ Tuấn Hưng có thể chuyển địa điểm xuống phố đi bộ hoặc có thể là quảng trường, khu vực rộng rãi ở phố đi bộ như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục", vị đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nêu.



Vị này cho biết, nếu phía ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục biểu diễn ở ban công khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiềm ẩn các vấn đề về an ninh trật tự, cơ quan chức năng của quận sẽ tiếp tục thực hiện việc lập biên bản, xem xét xử phạt, có thể có cả tình tiết tăng nặng.



"Như mấy hôm trước, khi tổ chức liveshow như vậy, hàng nghìn người tập trung khu vực chật hẹp, nếu chẳng may có sự cố giẫm đạp, người ngã xuống nước, tai nạn... thì sẽ xem xét trách nhiệm của phía ca sĩ Tuấn Hưng, liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Hệ luỵ rất nhiều", vị này nói.