Sau bão Yagi: rau xanh có tăng giá, một số siêu thị, cây xăng thiệt hại nhẹ, còn mất điện

Bắc Giang: Do ảnh hưởng của bão số 3, đến 13 giờ ngày 8/9/2024, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao, Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế và có các chỉ đạo cụ thể; vướng mắc hiện nay chủ yếu là ngập một số tuyến đường giao thông, mất điện. Do là huyện miền núi, làm nông lâm nghiệp nên lương thực, thực phẩm người dẫn cũng có sự chủ động dự trữ; trong một vài ngày.

Hoạt động cung ứng hàng hóa được đảm bảo, diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá; các cửa hàng xăng dầu vẫn cung cấp hàng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và công tác khắc phục sau bão số 3. Chính quyền cấp xã thường xuyên nắm bắt tình hình, sẽ có sự hỗ trợ lương thực thực phẩm của người dân trong bản, làng và chính quyền cơ sở (nếu cần); người dân trong khu vực bị cô lập sẽ không xảy ra thiếu hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

Sơn La: Theo báo cáo nhanh của các địa phương, ngày 8/9/2024, do ảnh hưởng của cơn Bão số 3 một số huyện tại tỉnh Sơn La như: Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp… có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối dâng cao, gây ra ngập úng, sạt lở tại nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hư hỏng các công trình, tài sản của người dân.

Hiện tại lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đang cùng thu dọn và khắc phục hậu quả của cơn bão.

Hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá (thực phẩm tươi sống giá tăng nhẹ); các cửa hàng xăng dầu vẫn cung cấp hàng đảm bảo.

Bắc Kạn: Tỉnh Bắc Kan hiện nay đang mưa, có nơi mưa rất to, lũ Sông Cầu đang lên, một số tuyến đường giao thông đi các huyện bị sạt lở, phương tiện giao thông không lưu thông được. Đến thời điểm hiện tại các chợ, siêu thị, nhà phân phối; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn, chưa có thiệt hại do ảnh hưởng của báo số 3. Giá cả hàng hóa thiết yếu ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Hà Giang: Trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn cơ bản đảm bảo lưu thông hàng hoá, giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn đảm bảo cung ứng nhu cầu người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa và to trên diện rộng, nếu tiếp tục kéo dài có nguy cơ gây sạt lở tại một số tuyến đường đến các các huyện như: Hoàng Su Phì, Xín Mần.