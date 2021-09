Sau anh em nhà Klitschko, Ukraine đã tìm thấy Usyk

Nếu Tyson Fury là một tay đấm danh tiếng thì Usyk hoàn toàn trái ngược. Mãi đến năm 15 tuổi Usyk vẫn theo đuổi bóng đá với tư cách là cầu thủ trẻ của đội Olimpia tại trường thể thao chuyên biệt SC Tavriya Simferopol. Usyk sau đó chuyển sang tập quyền Anh và còn tốt nghiệp ĐH Lviv State University of Physical Culture.

Hôm qua, Usyk trở lại London để đấu trận lớn nhất đời mình đến thời điểm hiện tại, với Anthony Joshua, người đang giữ 4 đai hạng nặng. Ban đầu, Anthony Joshua được sắp xếp trận đấu thống nhất 4 đai WBC, WBA, WBO và IBF với Tyson Fury, nhưng vì nhiều lý do đã bị hoãn. Theo quy định, Anthony Joshua vẫn phải thi đấu để giữ đai và anh đã chấp nhận sắp xếp cuộc so găng với Usyk.

Năm 2019, sau khi đánh bại Tony Bellew để bảo vệ 4 đai, Usyk quyết định chuyển sang thi đấu hạng nặng và tiếp tục gây ấn tượng với 2 chiến thắng tuyệt đối trước hai tên tuổi lớn là Chazz Whitherspoon và Derek Chisora.

Usyk chỉ mới đánh 2 trận hạng nặng trước khi so găng với Anthony Joshua. Ảnh: Reuters

Tính đến trước trận đấu với Anthony Joshua, Usyk đấu 18 trận và toàn thắng, trong đó có 13 trận thắng knock-out . Mặc dù vậy, những thành tích trên có vẻ còn quá khiêm tốn khi bước vào so găng với Anthony Joshua. Không chỉ về thành tích, võ sỹ người Anh còn hơn đứt Usyk về các thông số: chiều cao (1m98 so với 1m91), độ dài sải tay (208 cm so với 198cm), và trẻ hơn 3 tuổi.

Một năm trước, sau khi hạ đẹp Derek Chisora, Usyk đã tự tin trả lời sau trận đấu về mong muốn được so găng với chính Anthony Joshua: “Anthony, anh thế nào? Tôi sẽ đến với anh”. Cuộc gặp gỡ nhìn qua có vẻ chênh lệch đẳng cấp ở sân của CLB Tottenham Hotspur đêm qua như sắp đặt của định mệnh.