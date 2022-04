Sau 7749 lần thả rông, Lệ Quyên 'nghiện' phơi nội y phản cảm

Mới đây, Lệ Quyên vừa chia sẻ đoạn clip thả dáng cực kỳ nuột ở Úc. Tuy nhiên, lại một lần nữa, cách lên đồ của nữ ca sĩ lại khiến khán giả thở dài ngao ngán.

Lệ Quyên mặc set đồ da cực kỳ kén dáng nhưng nữ ca sĩ vẫn "xử đẹp" nhờ body vô cùng nuột nà dù đã ngoài 40.