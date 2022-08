Sau 5 năm tan rã, các thành viên Wonder Girls giờ ra sao ?

Wonder Girls chính thức ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ đầu tiên nhà JYP Entertainment vào tháng 2/2007 cùng ca khúc chủ đề Irony.

Đội hình nhóm ban đầu gồm 5 thành viên: Sunye, Yeeun, Sunmi, Sohee và HyunA. HyunA ban đầu đảm nhận vai trò rapper chính của nhóm, thế nhưng vì gặp vấn đề sức khỏe, nữ thần tượng buộc phải rời nhóm. Yubin sau đó được thêm vào nhóm để thay thế cho vị trí của HyunA.



Đội hình ban đầu của Wonder Girls từ trái sang: Sunmi, Sohee, Yeeun, HyunA và Sunye

Yubin gia nhập Wonder Girls chỉ 3 ngày trước khi nhóm trở lại với bản hit đình đám Tell Me vào năm 2007.

Năm 2008, nhóm tiếp tục củng cố vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop khi phát hành ca khúc So Hot, sau đó cuối năm ra mắt thêm Nobody, bài hát đã trở thành hiện tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ.

Nhận thấy độ phổ biến của Wonder Girls ở Mỹ, năm 2009, JYP cho phát hành phiên bản tiếng Anh của ca khúc Nobody. Và nước đi này của JYP đã đạt được thành công mỹ mãn, đưa Wonder Girls trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá với vị trí thứ 76.

Cũng từ đây, JYP bắt đầu tập trung vào các hoạt động quảng bá quốc tế của Wonder Girls. Nhóm đã tham gia lưu diễn cùng Jonas Brothers vào năm 2009 và dự định tổ chức concert riêng, thế nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại do Sunmi bất ngờ tạm ngừng hoạt động từ tháng 1/2010 để tập trung cho việc học, do cô nàng đã phải bỏ học cấp 2 để tham gia quảng bá cùng nhóm tại Mỹ.



Năm 2010, Sunmi tạm rời Wonder Girls để tập trung cho việc học

Sau sự rời nhóm đột ngột của Sunmi, Hyerim - một thực tập sinh của JYP Entertainment gia nhập nhóm. Với việc bổ sung thành viên mới, Wonder Girls đã tổ chức một chuyến lưu diễn Bắc Mỹ mang tên The Wonder World Tour vào tháng 4/2010 với nghệ sĩ cùng công ty là 2PM.



Hyerim là thành viên được bổ sung vào đội hình để thay thế Sunmi

Đội hình mới của Wonder Girls tiếp tục hoạt động cho đến năm 2012, khi Sunye bất ngờ thông báo sẽ kết hôn, nhóm một lần nữa gián đoạn. Không lâu sau, Sunye chào đón đứa con đầu lòng với chồng vào tháng 10/2013. Dù đã sinh con xong, nữ thần tượng vẫn quyết định rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và công việc truyền giáo.



Năm 2018 sau khi rời Wonder Girls 6 năm, Sunye đã có 2 người con

Một thành viên khác là Sohee cũng quyết định rời nhóm để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Các thành viên còn lại của Wonder Girls đã trở lại vào năm 2015, Sunmi quay lại hoạt động và Yeeun thành trưởng nhóm mới. Họ tiếp tục cùng quảng bá và ra mắt 2 ca khúc là I Feel You và Why So Lonely. Đến năm 2017, JYP thông báo Wonder Girls chính thức tan rã sau 10 năm hoạt động.