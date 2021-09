Sau 49 ngày bùng phát dịch, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Chiều ngày 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày 18/9, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào. Với số liệu phòng chống dịch này, đây là lần đầu tiên sau 49 ngày kể từ ngày 1/8 đến nay, Đà Nẵng có ngày đầu tiên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới và trong kỳ báo cáo.

Trong ngày, lực lượng y tế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 20.000 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 18.649 lượt, test nhanh 1.411 lượt. Tính từ ngày 7/9 đến nay, ngành y tế tổ chức xét nghiệm đại diện hộ gia đình cho hơn 518.000 lượt người, qua đó phát hiện 12 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trên địa bàn Đà Nẵng hiện còn 32 khu vực phong tỏa với 3.738 hộ và 13.715 nhân khẩu. Riêng quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn là 2 địa phương không còn khu phong tỏa, được công nhận là quận xanh.

Hiện Đà Nẵng có 34/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa (vùng xanh). Cụ thể, huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh; Quận Sơn Trà có 7 phường gồm: An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ;

Quận Hải Châu có 6 phường gồm: Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà. Quận Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và quận Liên Chiểu có phường Hòa Khánh Bắc.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, tính từ ngày 10/7 đến nay TP ghi nhận 4.604 ca mắc COVID-19. Trong đó, quận Hải Châu 1.101 ca, Sơn Trà 894 ca, Cẩm Lệ 770 ca, Ngũ Hành Sơn 259 ca, Thanh Khê 959 ca, Liên Chiểu 391 ca, huyện Hòa Vang 191 ca và 39 ca về từ vùng dịch.

Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến ngày 18/9, Đà Nẵng đã tiếp nhận 543.956 liều vaccine; đã tiêm 493.083 liều. Trong đó, có 418.774 người tiêm mũi 1 và 74.309 người tiêm mũi 2.