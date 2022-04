Sau 40 tuổi, phụ nữ nên ăn nhiều hơn 7 món ăn vặt giàu collagen này, vừa khiến da hồng hào, vừa không gây tăng cân

5. Trái cây có múi

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất pro-collagen (tiền chất của collagen). Trong khi đó, các trái cây có múi, vị chua như cam, bưởi, chanh, quýt... lại là loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào nhất. Một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho một người phụ nữ trưởng thành là 75mg. Ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da elastin. Vì thế, phụ nữ nên sử dụng trái cây có múi mỗi ngày để có một làn da đẹp.

6. Quế, gừng

Các loại gia vị như quế có thể làm tăng sản xuất collagen, giúp tăng độ săn chắc và đàn hồi cho làn da của bạn. Ngoài ra, gừng cũng có thể giúp ích cho làn da của bạn. Gừng chứa gingerol, một hợp chất chống viêm có thể giúp ngăn ngừa các đốm đồi mồi có thể phát triển do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

7. Trà xanh

Một tách trà có thể cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng cần thiết cho một lịch trình làm việc bận rộn. Trà giàu chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại các gốc tự do. Hàm lượng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ collagen, protein chính trong da của bạn và có thể bảo vệ bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.