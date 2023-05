Sau 4 năm qua Mỹ, 'khắc tinh' Chi Pu mong trở về ca hát ở quê nhà

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp ca hát đang nở rộ, giọng ca Em Gái Mưa bỗng tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Tên tuổi và sức hút của Hương Tràm kể từ đó cũng không còn quá nổi bật như thời gian còn hoạt động âm nhạc ở trong nước dù nữ ca sĩ thỉnh thoảng vẫn cho ra một số sản phẩm âm nhạc.

Mới đây, Hương Tràm vừa chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc đón sinh nhật tuổi 28 với dòng trạng thái: "Tớ ước đơn giản thôi à: Là sẽ được về ôm đám Gà Con (tên gọi fan của Hương Tràm - PV), ôm gà mẹ và gà bố vào một ngày gần nhất! Vì tình yêu của các bạn mà chưa bao giờ mình thôi khát khao được yêu, được cống hiến và được đếm mỗi tuổi mới đi qua trong hân hoan và hồi hộp. Không quan trọng là bao nhiêu tuổi mà quan trọng là ở độ tuổi đó bạn là ai".