Sau 4 năm bị buộc tháo dỡ, nhà nuôi chim yến trái quy hoạch tại Long An vẫn nguyên vẹn

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Long An cho biết, ngày 30/12/2020 UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười (trụ sở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), với số tiền 110 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ hai công trình xây dựng không đúng quy hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hai công trình này vẫn còn tồn tại.