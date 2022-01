Sau 2 tháng nguy kịch, bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ngay dịp Tết

Được biết, bệnh nhân nhập viện với tình trạng suy hô hấp nặng do tổn thương phổi lan toả hai bên, kèm theo các bệnh lý nền: Đái tháo đường típ 2 kiểm soát kém và tăng huyết áp có điều trị không liên tục.

Ê-kíp thực hiện ECMO cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ điều trị của trung tâm đã tiến hành hội chẩn thống nhất chẩn đoán: Nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, viêm phổi biến chứng ARDS mức độ nặng, bão cytokine, đái tháo đường típ 2, tăng huyết áp thất bại với điều trị hiện tại.

Ngay sau đó, ê-kíp ECMO (ôxy hoá máu bằng màng ngoài cơ thể) của khoa Hồi sức tích cực lập tức được điều động để can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng phải được can thiệp lọc máu liên tục nhiều đợt, kháng sinh phổ rộng, thuốc an thần liều cao kết hợp với các phương pháp điều trị nội khoa tích cực khác theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.